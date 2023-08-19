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Немецкая боевая машина пехоты последней модели будет производиться в Венгрии

Немецкая боевая машина пехоты последней модели будет производиться в Венгрии Германский оборонный концерн Rheinmetall запустил в городе Залаэгерсег на юго-западе Венгрии новый завод по производству боевых машин пехоты (БМП) Lynx и других гусеничных и колесных машин.
Другие страны
19 августа 2023 г. 08:40
Немецкая боевая машина пехоты последней модели будет производиться в Венгрии

Германский оборонный концерн Rheinmetall запустил в городе Залаэгерсег на юго-западе Венгрии новый завод по производству боевых машин пехоты (БМП) Lynx и других гусеничных и колесных машин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

"Открытие нового завода в Залаэгерсеге является для нашего предприятия важным шагом и знаком тесных связей с венгерскими клиентами и вооруженными силами этого партнера по ЕС и члена НАТО", - отметил глава Rheinmetall Армин Паппергер. Ожидается, что в ближайшие годы на заводе будут работать 350 сотрудников.

Соглашение с венгерской стороной предусматривает производство на заводе 209 БМП Lynx для вооруженных сил страны. Rheinmetall также возьмет на себя обучение водителей броневиков и снабжение запчастями.

Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта в Украине и прогнозирует в ближайшие годы двузначный рост оборота. По данным газеты Die Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания рассчитывает в 2023 году получить заказы на рекордные €15-20 млрд.

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