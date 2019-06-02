Немцам могут безнаказанно разрешить брать еду с помоек

Немцам могут разрешить брать еду из мусорных контейнеров. Как передает Report, об этом сообщает Die Neue Osnabrücker Zeitung. Информация также подтверждена земельным Министерством юстиции.

С подобной инициативой выступил депутат городского парламента Тим Штеффен, который отмечает, что в Германии ежегодно выбрасывается около 11 млн тонн пригодной к употреблению пищи с истекшим сроком годности: "Пришло время наладить обращение с едой! Не должно быть такого, когда миллионы тонн выбрасываются просто так, а [взявших еду] людей отдают под суд. Необходима декриминализация!" - заключил Штеффен в своём твиттере.

Депутат также предложил супермаркетам отдавать невостребованные продукты в гуманитарные и благотворительные организации.

Политик в ближайшее время собирается внести законопроект на рассмотрение властей Гамбурга. Напомним, что взятие еды с помойки приравнивается в Германии к воровству.