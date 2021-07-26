Нелегальные мигранты устроили беспорядки в Литве

В нескольких районах Литвы нелегальные мигранты устроили беспорядки, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Литва.

В нескольких районах Литвы нелегальные мигранты устроили беспорядки, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Литва.

Как рассказала советник министра внутренних дел страны Лина Лауринайтите-Григене, в Алитусском районе размещенные в здании недействующей школы иностранные граждане были недовольны условиями содержания: ограничением времени пребывания на улице.

Всего в этом районе было размещено 160 человек. В знак протеста мигранты отказались от еды. При этом инициаторы акции (граждане Ирака) запретили есть даже детям. Часть требований была удовлетворена: время пребывания на улице продлили.

Также десятки мигрантов устроили беспорядки в Кабеляе и Друскининкае.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки в законодательство, которые ограничивают права нелегальных мигрантов. Поправки запрещают нелегальным мигрантам обжаловать решения суда первой инстанции, а также сокращают сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища.