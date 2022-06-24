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Нелегальные мигранты прорвались через испанско-марокканскую границу

Нелегальные мигранты прорвались через испанско-марокканскую границу Более 400 нелегальных мигрантов прорвались на территорию испанского города Мелилья в результате штурма забора на испанско-марокканской границе.
Другие страны
24 июня 2022 г. 15:49
Нелегальные мигранты прорвались через испанско-марокканскую границу

Более 400 нелегальных мигрантов прорвались на территорию испанского города Мелилья в результате штурма забора на испанско-марокканской границе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, нелегалы попали на территорию испанского анклава, оказав сопротивление марокканской полиции с помощью крюков и палок.

Испанское правительства сообщило о том, что рано утром командование гражданской гвардии Марокко зафиксировало приближение к забору группы мигрантов, насчитывающей более 400 человек. Правоохранительным органам пришлось прибегнуть к применению слезоточивого газа для отражения нападения.

Точное количество проникнувших на территорию Мелильи нелегалов, по разным оценкам, составляет от 130 до 400 человек. О дальнейших действиях правоохранительных органов пока что не сообщается.

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