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Нелегальная миграция из Мексики в США достигла рекордного уровня за год

Нелегальная миграция из Мексики в США достигла рекордного уровня за год Число нелегальных мигрантов, пересекших границу Мексики и США, достигло рекордного уровня, когда-либо зарегистрированного за финансовый год (оканчивается 30 сентября).
Другие страны
24 октября 2022 г. 07:53
Нелегальная миграция из Мексики в США достигла рекордного уровня за год

Число нелегальных мигрантов, пересекших границу Мексики и США, достигло рекордного уровня, когда-либо зарегистрированного за финансовый год (оканчивается 30 сентября).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Associated Press со ссылкой на данные Погранично-таможенной службы США.

В сентябре было зарегистрировано 227 547 случаев незаконного пересечения границы, тогда как в прошлом году в этом месяце зафиксировали 192 001 нелегального мигранта.

Всего за финансовый год на границе Мексики и США было задержано 2,38 млн нарушителей, что на 37% больше показателя прошлого года. Тогда зарегистрировали 1,73 млн случаев незаконной миграции.

Чиновники отмечают, что текущая ситуация вызвана всплеском миграции из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. За сентябрь в США задержали около 78 тысяч граждан этих стран, попытавшихся нелегально пересечь границу.

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