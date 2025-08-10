О нас

Нейросеть довела пенсионера до психбольницы

Пенсионер спросил у нейросети, как составить диету без соли, и попал в психиатрическую больницу.
Другие страны
10 августа 2025 г. 04:53
Нейросеть довела пенсионера до психбольницы

Пенсионер спросил у нейросети, как составить диету без соли, и попал в психиатрическую больницу.

Как передает Report, это выяснили ученые из Университета Вашингтона, своими выводами они поделились в журнале Annals of Internal Medicine.

“60-летний мужчина, не имевший в прошлом психиатрических заболеваний, обратился в отделение неотложной помощи, выразив беспокойство по поводу того, что сосед травит его. При поступлении пациент рассказал, что соблюдал сложную диету и сам дистиллировал воду дома. В больнице отметили, что он испытывал сильную жажду, но параноидально относился к воде, которую ему предлагали”, — говорится в материале.

При этом, как подчеркивают исследователи, эту диету ему посоветовала нейросеть, пояснив, что хлорид натрия якобы можно заменить бромидом.

“Судя по хронологии этого случая, пациент консультировался с ChatGPT 3.5 или с ChatGPT 4.0 по вопросу, как он может исключить хлорид из своего рациона”, отметили авторы статьи.

Прием бромида может привести к бромизму — хроническому отравлению соединениями брома, которое проявляется кожными высыпаниями, вялостью, нарушением памяти и другими неврологическими расстройствам.

Версия на азербайджанском языке ABŞ-də kişi süni intellektlə hazırlanmış pəhriz sayəsində xəstəxanalıq olub

