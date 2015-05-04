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    ​Нейрохирург Бен Карсон вступил в президентскую гонку в США

    63-летний чернокожий Карсон популярен среди граждан с консервативными взглядами

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Нейрохирург Бен Карсон объявил о вступлении в президентскую гонку в США.

    Как передает Report, об этом заявил знаменитый в США врач в интервью телеканалу во Флориде.

    "Я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США", — заявил он.

    Карсон отметил, что официально объявит о начале своей кампании в понедельник в Детройте. Он будет бороться за право представлять Республиканскую партию на выборах 2016 года.

    63-летний чернокожий Карсон популярен среди граждан своими консервативными взглядами.

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