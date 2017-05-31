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    В Эр-Рияде неизвестный открыл стрельбу в школе, есть погибшие

    Силы безопасности пытаются схватить нападавшего, который до сих пор находится внутри школы© Ria.ru

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате стрельбы, открытой на территории частной школы Аль-Ахлия в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении полиции города.

    Личность преступника пока окончательно не установлена. 

    Как сообщали ранее саудовские СМИ, по предварительным данным, стрельбу открыл бывший иракский учитель из-за конфликта с администрацией школы. Погиб один саудовский подданный, ранен сотрудник из Бангладеш. 

    Силы безопасности пытаются схватить нападавшего, который до сих пор находится внутри школы. 

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