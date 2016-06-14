​Неизвестный зарезал полицейского под Парижем и захватил заложников

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Неизвестный зарезал французского полицейского перед его домом на окраине Парижа и затем заперся внутри, взяв заложников.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Дом полицейского находится в Маньанвиле к северо-западу от Парижа.

После убийства неизвестный скрылся в доме погибшего, взяв в заложники жену и сына убитого полицейского.

На месте находятся представители элитных подразделений французской полиции