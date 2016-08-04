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    Заложники в тюрьме на западе Франции освобождены - ОБНОВЛЕНО

    Инцидент произошел в городе Ле-Ман на западе страны

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Заложники, которых один из заключенных удерживал в следственном изоляторе французского города Ле-Ман, освобождены. 

    Как сообщает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил министр юстиции Франции Жан-Жак Урво.

    "Ситуация с захватом в тюрьме Ле-Мана разрешилась. Благодаря хладнокровности персонала и самоотверженности взятого в заложники служащего все закончилось хорошо", - написал министр в Twitter.

    Подробности освобождения Урво не привел.

    По информации французских СМИ, захвативший заложников заключенный был обвинен в контрабанде наркотиков и требовал перевода в другую тюрьму.

    *** 14:52

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Неизвестный захватил заложников во Франции, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Инцидент произошел в следственном изоляторе города Ле-Ман на западе страны. 

    По данным СМИ, неизвестный взял в заложники одного заключенного и сотрудника тюрьмы.

    На место происшествия направлены спецподразделения.

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