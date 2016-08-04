Заложники в тюрьме на западе Франции освобождены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Заложники, которых один из заключенных удерживал в следственном изоляторе французского города Ле-Ман, освобождены.

Как сообщает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявил министр юстиции Франции Жан-Жак Урво.

"Ситуация с захватом в тюрьме Ле-Мана разрешилась. Благодаря хладнокровности персонала и самоотверженности взятого в заложники служащего все закончилось хорошо", - написал министр в Twitter.

Подробности освобождения Урво не привел.

По информации французских СМИ, захвативший заложников заключенный был обвинен в контрабанде наркотиков и требовал перевода в другую тюрьму.

*** 14:52

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Неизвестный захватил заложников во Франции, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент произошел в следственном изоляторе города Ле-Ман на западе страны.

По данным СМИ, неизвестный взял в заложники одного заключенного и сотрудника тюрьмы.

На место происшествия направлены спецподразделения.