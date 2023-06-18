Мужчину, удерживавшего заложников в банке Астаны, обезвредили и задержали

Полиция задержала мужчину, удерживавшего заложников в отделении банка в Астане, все заложники освобождены.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство внутренних дел Казахстана в своем Telegram-канале ведомства.
"Заложников освободили после штурма полиции, всех сотрудников вывели, захватчик обезврежен", - говорится в публикации.
Уточняется, что все заложники были осмотрены медиками. В результате инцидента никто из заложников не пострадал, не пострадал также и захватчик.
Ранее в ведомстве заявляли, что вооруженный мужчина в здании банковского отделения в столице Казахстана удерживал в заложниках семь человек.
Захватчик требовал перевести все финансовые активы организации в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своих условий удерживающих заложников давал три часа, при этом злоумышленник пригрозил убить заложников.
В Астане профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank.
Как передает Report со ссылкой на МВД Казахстана, в заложниках у захватчика находится предположительно 7 человек.
"Также сообщаем, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались. Призываем граждан опираться на информацию из официальных источников. Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию", - отметили в МВД.
Стражи порядка также просят жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.