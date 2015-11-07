Неизвестный выстрелил в окружного судью штата Техас у ее дома

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестный ранил окружного судью американского штата Техас, выстрелив в женщину у ее дома в городе Остин. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в местной полиции.
Окружной судья Джули Кочурек была доставлена в больницу, сейчас ее состояние стабильно.
Полиция пока не произвела никаких задержаний в связи с происшествием. Также на данный момент неясно, связано ли покушение с профессиональной деятельностью судьи.
Силы полиции сконцентрированы в районе инцидента, проводятся опросы очевидцев.
News DepartmentАвтор новости
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