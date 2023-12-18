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Неизвестный врезался в машину рядом с кортежем Байдена

Неизвестный врезался в машину рядом с кортежем Байдена Неизвестный врезался в автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена, с главой государства все в порядке.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 06:11
Неизвестный врезался в машину рядом с кортежем Байдена

Неизвестный врезался в автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена, с главой государства все в порядке.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Неизвестный врезался во внедорожник президентского кортежа, когда глава государства вместе с супругой Джилл Байден выходили из штаб-квартиры предвыборного штаба демократа в центре Уилмингтона (штат Делавэр). По данным пресс-пула, серебристый седан с номерами штата Делавэр врезался в автомобиль, который, судя по всему, прикрывал кортеж на перекрестке напротив входа в предвыборный штаб.

"Раздался громкий удар, в этот момент президент США стоял у машины с удивленным выражением лица", - сообщили журналисты. Агенты Секретной службы США быстро окружили автомобиль виновника ДТП и наставили оружие на водителя, который тут же поднял руки вверх.

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Версия на азербайджанском языке Naməlum şəxs avtomobilini Baydenin kortejinin yanındakı maşına çırpıb

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