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Неизвестный вирус стал причиной смерти жителя Аргентины

Неизвестный вирус стал причиной смерти жителя Аргентины Власти аргентинской провинции Тукуман закрыли на карантин частную больницу из-за шести случаев острой пневмонии неизвестного происхождения.
Другие страны
1 сентября 2022 г. 03:19
Неизвестный вирус стал причиной смерти жителя Аргентины

Власти аргентинской провинции Тукуман закрыли на карантин частную больницу из-за шести случаев острой пневмонии неизвестного происхождения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

По данным министерства здравоохранения, к настоящему моменту было подтверждено шесть случаев. "Один пациент скончался, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии и еще один заболевший находится на домашнем карантине", - заявили в ведомстве.

Среди заболевших - пять сотрудников больницы и один пациент. Специалистам пока не удалось установить причину развития у них пневмонии. "Анализы на коронавирус, грипп, простуду типа A и B, хантавирус и 25 видов бактерий дали отрицательный результат", - отметили в Минздраве.

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