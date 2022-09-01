Неизвестный вирус стал причиной смерти жителя Аргентины

Власти аргентинской провинции Тукуман закрыли на карантин частную больницу из-за шести случаев острой пневмонии неизвестного происхождения.

Власти аргентинской провинции Тукуман закрыли на карантин частную больницу из-за шести случаев острой пневмонии неизвестного происхождения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Todo Noticias .

По данным министерства здравоохранения, к настоящему моменту было подтверждено шесть случаев. "Один пациент скончался, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии и еще один заболевший находится на домашнем карантине", - заявили в ведомстве.

Среди заболевших - пять сотрудников больницы и один пациент. Специалистам пока не удалось установить причину развития у них пневмонии. "Анализы на коронавирус, грипп, простуду типа A и B, хантавирус и 25 видов бактерий дали отрицательный результат", - отметили в Минздраве.