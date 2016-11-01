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    Неизвестный в Лондоне напал с ножом на праздновавших Хэллоуин

    В результате нападения один человек погиб и двое получили тяжелые ранения

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Один человек погиб и двое были тяжело ранены в результате нападения неизвестного с ножом на юге Лондона в районе Кройдон.

    Как передает Report, об этом сообщила во вторник британская газета The Guardian.

    По информации Скотленд-Ярда, нападение произошло в понедельник приблизительно в 20:00 по местному времени (00:00 по Баку) на одной из переполненных толпой улиц во время празднования Хэллоуина. Сообщается, что пострадавшим около 20 лет. Об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.

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