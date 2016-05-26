Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Неизвестный устроил стрельбу во время выступления американского рэпера T.I. в концертном зале Irving Plaza в Нью-Йорке, три человека получили ранения.

Как передает Report, oб этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 22.12 по местному времени недалеко от площади Юнион-сквер в Нью-Йорке.

По данным полиции, ранения получили женщина и двое мужчин, один из них получил травмы, опасные для жизни. Точных данных о состоянии двух других пострадавших пока нет.