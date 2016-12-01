Неизвестный устроил стрельбу в штате Огайо

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Равенна в штате Огайо, один человек погиб, еще один получил ранения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox 8 News.

По данным телеканала, инцидент произошел на одной из городских автомобильных дорог около 14.00 по местному времени.

В результате стрельбы погиб мужчина, женщина пострадала. Подозреваемый в причастности к стрельбе находится на свободе, власти обнародовали его фотографию.