Неизвестный устроил стрельбу в городе Балтимор

Bakı. 1 dekabr. REPORT.AZ/ Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Балтимор, четыре человека получили ранения, двое скончались.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в среду вечером по местному времени, около 18.00.Как заявил представитель полиции Ти Джей Смит, неизвестный открыл стрельбу по людям, стоявшим напротив магазина. По его словам, один человек скончался на месте, еще один ушел из жизни в больнице. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.