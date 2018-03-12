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    Неизвестный совершил нападение с ножом у резиденции посла Ирана в Вене

    Об этом сообщает местная полиция

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Неизвестное лицо совершило вооруженное нападение на резиденцию посла Ирана в австрийской столице Вене.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция города в Twitter.

    "Иранская резиденция: неизвестный, совершивший нападение с ножом, был застрелен австрийскими вооруженными силами", — говорится в сообщении.

    Также в сообщении отмечается, что нападение совершил 26-ти летний гражданин Австрии, чье имя не уточняется.

    Как сообщает полиция, в результате нападения один военнослужащий получил легкое повреждение. Сейчас он находится в больнице.

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