Неизвестный совершил нападение с ножом у резиденции посла Ирана в Вене

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Неизвестное лицо совершило вооруженное нападение на резиденцию посла Ирана в австрийской столице Вене.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция города в Twitter.

"Иранская резиденция: неизвестный, совершивший нападение с ножом, был застрелен австрийскими вооруженными силами", — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что нападение совершил 26-ти летний гражданин Австрии, чье имя не уточняется.

Как сообщает полиция, в результате нападения один военнослужащий получил легкое повреждение. Сейчас он находится в больнице.