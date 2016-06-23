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    ​Неизвестный расстрелял четырех человек в американском штате Джорджия

    В результате стрельбы погиб один человек

    Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Неизвестный расстрелял четырех человек в американском городе Стоун-Маунтин, штат Джорджия, один из них погиб.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал WXIA-TV со ссылкой на полицию.

    Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 00.30, правоохранительные органы прибыли на место происшествия.

    По данным полиции округа Де-Калб, инцидент связан с торговлей наркотиками. В связи с происшествием задержаны несколько подозреваемых. Другие подробности уточняются.

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