Неизвестный расстрелял 10 людей в колледже в США - ВИДЕО

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В колледже Oregon’s Umpqua Community College на западе американского штата Орегон неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек.

Как передает Report, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщил телеканал "q13fox".

Неизвестный открыл стрельбу прямо в одном из классов. Стрелявший был убит. Причины стрельбы и точное количество пострадавших устанавливаются. В настоящее время студентов не выпускают из здания колледжа.