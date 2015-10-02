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    Неизвестный расстрелял 10 людей в колледже в США - ВИДЕО

    Американские СМИ пишут, что стрелявший ликвидирован

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В колледже Oregon’s Umpqua Community College на западе американского штата Орегон неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек.

    Как передает Report, еще 20 получили ранения.

    Об этом сообщил телеканал "q13fox".

    Неизвестный открыл стрельбу прямо в одном из классов. Стрелявший был убит. Причины стрельбы и точное количество пострадавших устанавливаются. В настоящее время студентов не выпускают из здания колледжа.

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