Неизвестный ранил ножом четырех израильтян на юге страны

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестный ранил ножом четырех израильтян в городе Кирьят-Гат на юге страны, сообщили медики и полицейские, не исключив, что нападение стало очередным терактом, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Правоохранительные органы передают, что ведут поиски нападавшего.

"На данном этапе остается неясным, носит ли инцидент криминальный или националистический характер", — говорится в сообщении полиции.

Один из пострадавших ранен тяжело, один — легко, остальные двое госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила служба "скорой помощи".

В минувший четверг в Израиле произошел теракт у еврейского поселения Гуш-Эцион, погибли три человека. Еще двое погибли при нападении вооруженного ножом палестинца на офисное здание в Тель-Авиве. Всего за два месяца почти ежедневных нападений на израильтян погибли 19 человек.