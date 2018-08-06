Неизвестный протаранил здание полицейского участка в Китае

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Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Неизвестный протаранил здание полицейского участка в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает Report со ссылкой на РЕН-ТВ.

Местные СМИ отмечают, что за день до этого преступник изрезал местного жителя и скрылся. Его объявили в розыск, но мужчина решил сам приехать к правоохранителям.

Злоумышленник ворвался в здание и начал наносить удары ножом всем попавшимся на пути. От ранений погибли двое блюстителей закона.

Начальник полицейского участка сориентировался и выхватил оружие - ему удалось застрелить агрессивного преступника. Отмечается, что еще шесть человек пострадали при нападении.