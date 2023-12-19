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Неизвестный попытался поджечь вход в генконсульство Греции в Нью-Йорке

Неизвестный попытался поджечь вход в генконсульство Греции в Нью-Йорке Неизвестный попробовал поджечь вход в генконсульство Греции в Нью-Йорке, возгорание было потушено пожарными.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 04:41
Неизвестный попытался поджечь вход в генконсульство Греции в Нью-Йорке

Неизвестный попробовал поджечь вход в генконсульство Греции в Нью-Йорке, возгорание было потушено пожарными.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный консул Греции в Нью-Йорке Динос Константину в эфире телеканала ERT-1.

"Неизвестный пытался поджечь вход в греческое консульство в Нью-Йорке, используя какую-то легковоспламеняющуюся жидкость, которой он полил растения у парадного", - сказал Константину. "Огонь не распространился в больших масштабах, потому что реакция пожарных была немедленной, и я благодарю их публично", - отметил генконсул. Он также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

По его словам, такое уже случалось раньше. "Мы не можем знать мотивы. В ходе расследования, которое проведут полицейские органы, они установят личность преступника - есть также видеозаписи с камер наблюдения - и мы узнаем больше", - сказал Константину.

В том же здании, помимо генконсульства, находится резиденция генерального консула, а также постоянного представителя Греции при ООН. По словам Константину, ожидается, что в расследовании примет участие и ФБР.

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