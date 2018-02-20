Неизвестный открыл стрельбу в жилом районе в Канаде - ВИДЕО

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу в жилом районе канадского Брамптона в провинции Онтарио, в результате инцидента погиб один человек.

Как передает Report со ссылкой на CTV News, полиция прибыла на место происшествия после поступишвих сообщений о «нескольких выстрелах».

«Инцидент исчерпан, в настоящее время не наблюдается опасности для общества», — рассказал представитель местной полиции Лори Мёрфи.

Отмечается, что в настоящее время район оцеплен, полиция проводит расследование.