Число пострадавших при стрельбе в вашингтонской школе возросло до шести - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Число пострадавших при стрельбе в вашингтонской школе возросло до шести.
Как передает Report, по предварительным данным, стрелявший задержан.
Сообщается, что на месте ЧП работают бригады медиков и сотрудники правоохранительных органов.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
***22:14
Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу в вашингтонской школе.
Как передает Report, по предварительным данным, ранены три человека.
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