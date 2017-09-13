Число пострадавших при стрельбе в вашингтонской школе возросло до шести - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Число пострадавших при стрельбе в вашингтонской школе возросло до шести.

Как передает Report, по предварительным данным, стрелявший задержан.

Сообщается, что на месте ЧП работают бригады медиков и сотрудники правоохранительных органов.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

***22:14

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу в вашингтонской школе.

Как передает Report, по предварительным данным, ранены три человека.