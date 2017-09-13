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    Число пострадавших при стрельбе в вашингтонской школе возросло до шести - ОБНОВЛЕНО

    По предварительным данным, стрелявший задержан

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Число пострадавших при стрельбе в вашингтонской школе возросло до шести.

    Как передает Report, по предварительным данным, стрелявший задержан.

    Сообщается, что на месте ЧП работают бригады медиков и сотрудники правоохранительных органов.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

    ***22:14

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу в вашингтонской школе.

    Как передает Report, по предварительным данным, ранены три человека.

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