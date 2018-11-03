Неизвестный открыл стрельбу в колледже в США, один человек получил ранения

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже в американском городе Хановер. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в местной полиции.
В результате стрельбы один человек, не являющийся студентом колледжа, был ранен.
Подчеркивается, что стрелок по-прежнему находится на свободе. Очевидцы сообщают о выстрелах в разных частях кампуса.
Студентам рекомендовано спрятаться в убежище.
Ранее сообщалось, что во Флориде мужчина устроил стрельбу в студии йоги.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости