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    Неизвестный открыл стрельбу в больнице в штате Огайо

    Ранения получил сотрудник службы безопасности учреждения

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина в среду открыл огонь в больнице в центре американского Цинциннати (штат Огайо).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter полицейского управления города.

    Злоумышленник стрелял также в стража порядка, но последний ранений не получил. "Подозреваемый мертв", - отметили в полиции, добавив, что, скорее всего, он совершил самоубийство.

    По данным агентства Associated Press, инцидент произошел в отделении, где оказывают срочную помощь людям, страдающим от психических расстройств.

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