Неизвестный открыл стрельбу в американском ТЦ в "чёрную пятницу" - ВИДЕО

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Баку. 24 ноября.REPORT.AZ/ В одном из шопинг-центров американского штата Нью-Джерси в "чёрную пятницу" 23 ноября произошла стрельба. В результате пострадал один человек. Мужчина получил ранение в руку, сообщает NBC New York, передает Report.
Посетители и работники торгового центра были эвакуированы. Был ли кто-то ранен во время давки, не уточняется. Подробности инцидента не приводятся.
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