Неизвестный открыл стрельбу в американском ТЦ в "чёрную пятницу" - ВИДЕО

Баку. 24 ноября.REPORT.AZ/ В одном из шопинг-центров американского штата Нью-Джерси в "чёрную пятницу" 23 ноября произошла стрельба. В результате пострадал один человек. Мужчина получил ранение в руку, сообщает NBC New York, передает Report.

Посетители и работники торгового центра были эвакуированы. Был ли кто-то ранен во время давки, не уточняется. Подробности инцидента не приводятся.