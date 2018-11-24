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    Неизвестный открыл стрельбу в американском ТЦ в "чёрную пятницу" - ВИДЕО

    Баку. 24 ноября.REPORT.AZ/  В одном из шопинг-центров американского штата Нью-Джерси в "чёрную пятницу" 23 ноября произошла стрельба. В результате пострадал один человек. Мужчина получил ранение в руку, сообщает NBC New York, передает Report.

    Посетители и работники торгового центра были эвакуированы. Был ли кто-то ранен во время давки, не уточняется. Подробности инцидента не приводятся.

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