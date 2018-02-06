Неизвестный открыл стрельбу на улицах Марселя

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина во французском Марселе открыл стрельбу на улице, передает Report со ссылкой на Sputnik.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов Франции. Отмечается, что подозреваемый, мотивы которого неизвестны, забаррикадировался внутри здания.

В результате спецоперации он был задержан.

Источник в полиции утверждает, что данный инцидент не связан с терроризмом.

О наличии пострадавших не сообщается.