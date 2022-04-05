Неизвестный напал с ножом на посетителей мавзолея в Мешхеде

Вооруженный ножом человек напал на посетителей мавзолея Имама Резы в иранском городе Мешхеде.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу мавзолея.
По данным агентства Mehr, в результате нападения умерли два человека, один ранен.
Отмечается, что все пострадавшие были студентам духовных учебных заведений. Причины нападения выясняются.
Мавзолей Имама Резы в Мешхеде считается главным объектом паломничества на территории Ирана для мусульман-шиитов. По данным иранской стороны, ежегодно святыню посещают 15-20 млн человек.