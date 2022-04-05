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Неизвестный напал с ножом на посетителей мавзолея в Мешхеде

Неизвестный напал с ножом на посетителей мавзолея в Мешхеде Вооруженный ножом человек напал на посетителей мавзолея Имама Резы в иранском городе Мешхеде.
Другие страны
5 апреля 2022 г. 17:00
Неизвестный напал с ножом на посетителей мавзолея в Мешхеде

Вооруженный ножом человек напал на посетителей мавзолея Имама Резы в иранском городе Мешхеде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу мавзолея.

По данным агентства Mehr, в результате нападения умерли два человека, один ранен.

Отмечается, что все пострадавшие были студентам духовных учебных заведений. Причины нападения выясняются.

Мавзолей Имама Резы в Мешхеде считается главным объектом паломничества на территории Ирана для мусульман-шиитов. По данным иранской стороны, ежегодно святыню посещают 15-20 млн человек.

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Версия на азербайджанском языке Məşhəddə ziyarətçilərə hücum olub, ölənlər var

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