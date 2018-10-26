Неизвестный напал на воспитанников детского сада в Китае

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Нападение на детей в дошкольном образовательном учреждении произошло в пятницу на юго-западе Китая в городе Чунцин.

Как сообщает шанхайский информационный портал "Пэнпай", есть пострадавшие среди воспитанников детского сада. Подробности инцидента пока не уточняются, передает Report.

Известно лишь, что некто утром совершил нападение на детский сад в городском районе Банань. В материалах местных СМИ сообщается о большом числе пострадавших среди детей. О погибших информации не поступало.

По заявлению полиции, подозреваемый был задержан на месте.

В мае этого года в России совершено нападение на детсад.