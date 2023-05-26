О нас

Неизвестный мужчина затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера

Неизвестный мужчина затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера Частный автомобиль незаметно присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на летное поле аэропорта Франкфурта, где его водитель беспрепятственно приблизился к политику и схватил его.
Другие страны
26 мая 2023 г. 14:10
Неизвестный мужчина затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера

Частный автомобиль незаметно присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на летное поле аэропорта Франкфурта, где его водитель беспрепятственно приблизился к политику и схватил его.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу издание Bild.

Инцидент, который после запроса издания уже подтвердили в офисе канцлера, произошел в среду ночью во Франкфурте-на-Майне, когда Шольц с эскортом полиции возвращался с празднования 25-летия основания Европейского центробанка.

"За несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с подбежал на летном поле к Шольцу, обхватил его рукой и притянул к себе", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.

При этом, как утверждается, незаметно присоединившаяся к кортежу машина мужчины была пропущена на территорию аэропорта по согласованию сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции, посчитавших его сопровождающим.

"Только когда мужчина снова отпустил Шольца, телохранители осознали опасность ситуации", - пишет газета.

По ее данным, задержанный после инцидента мужчина признался, что принял кортеж за свадебный. Согласно источнику издания, данное происшествие будет иметь последствия для ответственных лиц, обеспечивавших охрану главы германского кабмина.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi