Неизвестный мужчина затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера

Частный автомобиль незаметно присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на летное поле аэропорта Франкфурта, где его водитель беспрепятственно приблизился к политику и схватил его.

Частный автомобиль незаметно присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца и попал на летное поле аэропорта Франкфурта, где его водитель беспрепятственно приблизился к политику и схватил его.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу издание Bild.

Инцидент, который после запроса издания уже подтвердили в офисе канцлера, произошел в среду ночью во Франкфурте-на-Майне, когда Шольц с эскортом полиции возвращался с празднования 25-летия основания Европейского центробанка.

"За несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с подбежал на летном поле к Шольцу, обхватил его рукой и притянул к себе", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.

При этом, как утверждается, незаметно присоединившаяся к кортежу машина мужчины была пропущена на территорию аэропорта по согласованию сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции, посчитавших его сопровождающим.

"Только когда мужчина снова отпустил Шольца, телохранители осознали опасность ситуации", - пишет газета.

По ее данным, задержанный после инцидента мужчина признался, что принял кортеж за свадебный. Согласно источнику издания, данное происшествие будет иметь последствия для ответственных лиц, обеспечивавших охрану главы германского кабмина.