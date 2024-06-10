Неизвестный мужчина разбил окна в генконсульстве США в Сиднее

Неизвестный разбил стекла и измазал красной краской двери генконсульства США в Сиднее.

Неизвестный разбил стекла и измазал красной краской двери генконсульства США в Сиднее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на понедельник. Сначала мужчина "предпринял несколько попыток разбить стекла, но смог проделать лишь несколько отверстий в армированном стекле". Позднее на стеклянных входных дверях дипмиссии были нарисованы перевернутые красные треугольники - символ, как отмечают в полиции, используемый некоторыми пропалестинскими организациями.

В полиции также указали, что эксперты, прибывшие утром на место происшествия, сняли со стекол отпечатки пальцев, которые будут приобщены к материалам расследования, начатого в отношении неизвестного. Представитель генерального консульства сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал и дипломатическая миссия продолжит свою работу в штатном режиме.