Неизвестные застрелили троих полицейских на юге Пакистана

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Неизвестные обстреляли автомобиль с полицейскими в городе Карачи на юге Пакистана, по меньшей мере трое сотрудников полиции погибли, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По данным представителя полиции Фероза Шаха, четверо вооруженных людей на мотоциклах расстреляли припаркованный на обочине автомобиль с близкого расстояния, после чего скрылись с места преступления.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и оцепили район.

К настоящему моменту ни одна из радикальных группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.