Неизвестные забросали дымовыми шашками консульство РФ в Киеве

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные злоумышленники забросали дымовыми шашками консульство России в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило украинское интернет-издание "Страна".

"В Печерском районе столицы забросали дымовыми шашками консульство России на Украине на улице Добровольческих батальонов, 5 (бывшая улица Панфиловцев). Инцидент произошел во второй половине дня", - сказано в сообщении.

Издание ссылается на данные сотрудника Национальной гвардии, охранявший здание дипломатического учреждения, который сообщил, что нападавший бросил две дымовые шашки. Отмечается, что по данному факту открыто уголовное дело по статье "Хулиганство".

В пресс-службе полиции Киева пока не комментируют эту информацию.