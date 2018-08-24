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    Неизвестные забросали дымовыми шашками консульство РФ в Киеве

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные злоумышленники забросали дымовыми шашками консульство России в Киеве. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило украинское интернет-издание "Страна".

    "В Печерском районе столицы забросали дымовыми шашками консульство России на Украине на улице Добровольческих батальонов, 5 (бывшая улица Панфиловцев). Инцидент произошел во второй половине дня", - сказано в сообщении.

    Издание ссылается на данные сотрудника Национальной гвардии, охранявший здание дипломатического учреждения, который сообщил, что нападавший бросил две дымовые шашки. Отмечается, что по данному факту открыто уголовное дело по статье "Хулиганство".

    В пресс-службе полиции Киева пока не комментируют эту информацию.

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