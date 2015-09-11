​Неизвестные взорвали полицейский участок в Бахрейне

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сильный взрыв прогремел в четверг вечером в полицейском участке в столице Бахрейна Манаме.
Как передает Report, об этом сообщило МВД Бахрейна в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
"Теракт, направленный против сотрудников сил безопасности, не привел к жертвам", — отметили в министерстве.
Там указали, что полиция сразу же приступила к расследованию этого происшествия, чтобы выявить совершивших это преступление и предать их суду.
News DepartmentАвтор новости
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