​Неизвестные взорвали полицейский участок в Бахрейне

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сильный взрыв прогремел в четверг вечером в полицейском участке в столице Бахрейна Манаме.

Как передает Report, об этом сообщило МВД Бахрейна в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"Теракт, направленный против сотрудников сил безопасности, не привел к жертвам", — отметили в министерстве.

Там указали, что полиция сразу же приступила к расследованию этого происшествия, чтобы выявить совершивших это преступление и предать их суду.