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    ​Неизвестные взорвали полицейский участок в Бахрейне

    Теракт, направленный против сотрудников сил безопасности, не привел к жертвам

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сильный взрыв прогремел в четверг вечером в полицейском участке в столице Бахрейна Манаме.

    Как передает Report, об этом сообщило МВД Бахрейна в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

    "Теракт, направленный против сотрудников сил безопасности, не привел к жертвам", — отметили в министерстве.

    Там указали, что полиция сразу же приступила к расследованию этого происшествия, чтобы выявить совершивших это преступление и предать их суду.

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