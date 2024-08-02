Неизвестные в масках учинили погром в штаб-квартире лидера венесуэльской оппозиции

В Венесуэле полдюжины неизвестных в масках устроили погром в штаб-квартире лидера оппозиции Марии Корины Мачадо.

В Венесуэле полдюжины неизвестных в масках устроили погром в штаб-квартире лидера оппозиции Марии Корины Мачадо.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает AP со ссылкой на заявления партии.

Сообщается, что неизвестные выломали двери офиса и выкрали оттуда оборудование и важные документы, а стены испачкали черной краской. В соцсетях оппозиция выложила фотографии последствий погрома.

Нападение произошло после того, как представители руководства Венесуэлы, включая президента Николаса Мадуро, заявили, что Мачадо может быть задержана, а сама Мачадо призвала венесуэльцев на массовые протесты во всех городах 3 августа.

После президентских выборов, к которым Мачадо не была допущена, Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил о победе Мадуро. По утверждениям оппозиции, выборы выиграл ее кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. 30 июля Мачадо и Уррутиа выступили перед соратниками в Каракасе, и с тех пор на публике не появлялись.

1 августа в the Wall Street Journal вышла публикация Мачадо, которая объяснила, что скрывается, поскольку опасается за свою жизнь и свободу. Она заявила, что у оппозиции есть доказательства, что Мадуро выборы проиграл, и призвала международное сообщество вмешаться.

После официального объявления о победе Мадуро на выборах ряд латиноамериканских стран выразили сомнение в этом результате. США заявили, что признают победу Уррутиа.