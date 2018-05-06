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    Неизвестные убили как минимум 20 человек в нигерийской деревне

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Неизвестные напали на деревню Гваска района Бирнин Гвари в Нигерии и убили как минимум 20 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Premium Times со ссылкой на местных жителей.

    Вооруженные люди в субботу приехали в Гваску из соседней деревни, которая находится примерно в десяти минутах езды, и напали на местных жителей.

    Точное число погибших до сих пор не известно, так как, по заявлению местных жителей, понадобится несколько дней, чтобы проверить всю деревню.

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