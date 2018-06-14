Неизвестные убили двух человек на похоронах в Мексике

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Два человека стали жертвами стрельбы на похоронах в мексиканском городе Гвадалахара. Как передает Report, об том сообщили в генеральной прокуратуре штата Халиско.

Еще шесть участников похоронной процессии получили ранения. Из сообщения прокуратуры: «Свидетели рассказали, что на место проведения церемонии приехали два внедорожника и легковой автомобиль с вооруженными людьми на борту, которые открыли огонь по прибывшим на похороны, после чего скрылись».Отмечается, что участники траурной церемонии прощались с человеком, который погиб 10 июня в ходе вооруженного столкновения.