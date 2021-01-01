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Неизвестные сожгли около 60 автомобилей в новогоднюю ночь во Франции

Неизвестные сожгли около 60 автомобилей в новогоднюю ночь во Франции Жандармам и полиции удалось задержать 20 человек
Другие страны
1 января 2021 г. 15:20
Неизвестные сожгли около 60 автомобилей в новогоднюю ночь во Франции

Около 60 автомобилей были сожжены на улицах Страсбурга и других городов департамента Нижний Рейн в ходе уличных беспорядков в новогоднюю ночь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу газета Derniéles Nouvelles d’Alsace.

Первые сообщения о поджогах поступили 31 декабря из района Кроненбург к западу от Страсбурга. После полуночи сообщения о горящих автомобилях поступили из коммун Мюнциг, Саверн и Оствальд. Позже стало известно об актах вандализма и поджогах в коммуне Селестат.

В общей сложности жандармам и полиции удалось задержать за ночь в Страсбурге и его пригородах 20 человек. При этом зачастую причиной были не беспорядки и вандализм, а несоблюдение комендантского часа, запрета на крупные собрания и использование пиротехники. Издание отмечает, что в целом обстановка в Страсбурге была гораздо более спокойной, чем в прошлые годы, когда на улицах города происходили столкновения между полицией и группами вандалов.

Тем не менее запрет на использование пиротехники нарушался повсеместно и в одном случае это стоило жизни 25-летнему французу.

МВД Франции задействовало 100 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности на улицах французских городов в новогоднюю ночь. Одной из их главных задач было предотвращение несанкционированных собраний и столкновений в городах, а также контроль соблюдения комендантского часа, который действует по всей стране с 20:00 до 06:00 в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

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