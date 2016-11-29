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    Совершено покушение на президента Филиппин

    Неизвестные привели в действие взрывное устройство рядом с кортежем президента Филиппин Родриго Дутерте

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестные привели в действие взрывное устройство рядом с кортежем президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN.

    В результате взрыва пострадали девять сотрудников службы безопасности президента. Нападение произошло в городе Марави на южном острове Минданао.

    Отмечается, что самого президент в тот момент в кортеже не было.

    Один человек из пострадавших находится в критическом состоянии.

    Отмечается, что кортеж направлялся в Марави для подготовки визита Дутерте. Пока нет информации о том, будет ли перенесена эта поездка президента из-за покушения.

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