Неизвестные разорвали экземпляры Корана в крымской мечети

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) сообщило об акте вандализма в мечети в городе Бахчисарай, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Корана, разорвали их и пытались поджечь. Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться в неизвестном направлении", - говорится в сообщении управления.

В полиции подтвердили факт вандализма, возбуждено уголовное дело.