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    Неизвестные разорвали экземпляры Корана в крымской мечети

    Управление мусульман Крыма: Неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Корана, разорвали их и пытались поджечь© Getty

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) сообщило об акте вандализма в мечети в городе Бахчисарай, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Корана, разорвали их и пытались поджечь. Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться в неизвестном направлении", - говорится в сообщении управления.

    В полиции подтвердили факт вандализма, возбуждено уголовное дело.

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