Неизвестные расстреляли шесть человек в ресторане в Мексике

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные люди напали на ресторан в мексиканском городе Тлакепаке (штат Халиско). В результате стрельбы погибли не менее шести человек, еще несколько получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Televisa. По словам очевидцев, в нападении участвовали не менее 12 человек.

Полиция начала их розыск. Задержать преступников по горячим следам не удалось. При этом отмечается, что жертвы и пострадавшие также были вооружены.

Причины возможного конфликта пока не называются.