 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Неизвестные расстреляли шесть человек в ресторане в Мексике

    По словам очевидцев, в нападении участвовали не менее 12 человек

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные люди напали на ресторан в мексиканском городе Тлакепаке (штат Халиско). В результате стрельбы погибли не менее шести человек, еще несколько получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Televisa. По словам очевидцев, в нападении участвовали не менее 12 человек.

    Полиция начала их розыск. Задержать преступников по горячим следам не удалось. При этом отмечается, что жертвы и пострадавшие также были вооружены.

    Причины возможного конфликта пока не называются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi