Неизвестные расстреляли полицейских в пригороде столицы Мексики

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Двое сотрудников полиции были убиты неизвестными преступниками в Экатепеке, пригороде Мехико.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил радиостанция Noticias MVS.

Стражи порядка патрулировали район, когда двое мужчин открыли по ним огонь. Нападавшим удалось скрыться с места преступления, власти ведут их поиск. О возможных причинах инцидента пока нет информации.

В Экатепеке проживают более 1,6 млн человек, он считается одним из наиболее густонаселенных и опасных пригородов Мехико.