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    Неизвестные расстреляли полицейских в пригороде столицы Мексики

    Нападавшим удалось скрыться с места преступления

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Двое сотрудников полиции были убиты неизвестными преступниками в Экатепеке, пригороде Мехико. 

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил радиостанция Noticias MVS.

    Стражи порядка патрулировали район, когда двое мужчин открыли по ним огонь. Нападавшим удалось скрыться с места преступления, власти ведут их поиск. О возможных причинах инцидента пока нет информации.

    В Экатепеке проживают более 1,6 млн человек, он считается одним из наиболее густонаселенных и опасных пригородов Мехико.

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