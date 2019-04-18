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Неизвестные расстреляли 14 пассажиров автобуса в Пакистане

Неизвестные расстреляли 14 пассажиров автобуса в Пакистане

На юге Пакистана неизвестные совершили нападение на автобус, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек. 

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, инцидент произошел на прибрежном шоссе Макрана в провинции Белуджистан. Неизвестные остановили автобус, а затем потребовали у некоторых пассажиров документы.

«14 человек были высажены из автобуса после проверки документов, а затем застрелены», - сообщают зарубежные СМИ.

Уточняется, что жертв доставили в расположенную в Ормаре больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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