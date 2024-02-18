Неизвестные пытались перехватить контроль над израильским пассажирским лайнером

Неизвестные пытались перехватить контроль над системой связи самолета израильской авиакомпании El Al, летевшего с острова Пхукет в Таиланде в аэропорт Бен-Гурион в Израиле, когда он пролетал в районе Сомали.

Неизвестные пытались перехватить контроль над системой связи самолета израильской авиакомпании El Al, летевшего с острова Пхукет в Таиланде в аэропорт Бен-Гурион в Израиле, когда он пролетал в районе Сомали.

Как передает Report , об этом сообщает радиостанция Kan.

Инцидент произошел над зоной, вероятно, контролируемой хуситами, предполагается, что те пытались увести лайнер от пункта назначения в другом направлении.

На борту самолета находились 250 пассажиров и членов экипажа. Инструкции, данные экипажу по системе связи, отличались от маршрута. Поняв, что что-то не так, пилоты им не подчинились и переключились на альтернативные средства связи, сверили данные с другими авиадиспетчерами в этом районе и поняли, что их пытаются ввести в заблуждение.

По данным портала Walla!, за последнюю неделю произошло минимум два подобных инцидента с самолетами израильских авиакомпаний, выполняющими рейсы в Таиланд.